"Солар" консолидировал 100% ИБ-компании "Элвис-Плюс"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) увеличила долю в АО "Элвис-Плюс" до 100%, говорится в сообщении ГК.

"Цель сделки - увеличить объем инвестиций в вендорское направление "Элвис-Плюс" с целью стимулировать его рост, - сказал директор по управлению активами и M&A "Солар" Игорь Хереш. - "Элвис-Плюс" обладает крупнейшей экспертизой на рынке интеграции и продолжит свой путь в госсекторе как самостоятельная компания".

Хереш подчеркнул также, что в текущих условиях (активное импортозамещение - ИФ) роль системного интегратора существенно возрастает, поскольку ни у вендора, ни у заказчика может не оказаться ресурсов, в том числе кадровых, для реализации соответствующих проектов.

"Интегратор может предоставить готовое решение на основе новых продуктов и технологий", - сказал Хереш.

"Солар" не раскрывает объем и условия сделки по приобретению 51% акций "Элвис-Плюс". При этом отмечается, что за счет сделки группа рассчитывает усилить команду инженерами с экспертизой в области разработки продуктов и интеграции решений на рынке ИБ.

Кроме того, теперь, после консолидации 100% "Элвис-Плюс", "Солар" намерен заняться развитием вендорского направления "дочки" и влиять на дорожную карту продуктов. В настоящее время компания занимается, в частности, разработкой и поставкой собственного ПАК "Застава" для защиты каналов связи и межсетевого экранирования.

Также "Солар" намерен развивать и интеграторское направление "Элвис-Плюс".

"Компания сохранит свой канал продаж и продолжит предоставлять услуги нынешним клиентам, а также сможет расширить клиентскую базу, - сообщила групп. - Сделка позволит усилить продажи "Элвис-Плюс" и дополнить предлагаемый ассортимент решениями "Солара".

Ранее "Солар" приобрел 49% акций "Элвис-Плюс". В настоящее время в компании работает около 180 человек. Ее выручка за 2023 год составила 998 млн рублей.

Приобретение 51% "Элвис-Плюс" - четвертая сделка "Солар" по приобретению ИБ-активов в 2024 году. До этого группа стала собственником 100% в Digital Security, 51% в Secure-T, венчурных долей Luntry.

В конце 2022 года "Солар" сообщил о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд рублей, которые планируется использовать как для стимулирования роста собственных разработок, так и для входа в капитал зрелых компаний и компаний ранних стадий.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей, его клиентами являются более 850 крупнейших компаний России. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".