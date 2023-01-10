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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Tata Group близка к покупке предприятия по выпуску iPhone в Индии

Если сделка состоится, у Индии появится собственный производитель iPhone

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Индийский многопрофильный конгломерат Tata Group ведет переговоры с тайваньской Wistron Corp. о покупке ее предприятия по выпуску iPhone на юге Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, компании рассматривали различные варианты партнерства, однако сейчас обсуждают вариант, при котором Tata получает контроль над СП с Wistron и будет управлять предприятием.

Основная часть смартфонов американской Apple Inc. собирается тайваньскими компаниями, включая Wistron и Foxconn Technology Group. В результате сделки Wistron с Tata в Индии появится собственный производитель iPhone, отмечает Bloomberg.

Индийский конгломерат планирует завершить проверку документов Wistron и закрыть сделку до 31 марта. Это позволит одной из его компаний - Tata Electronics - принять участие в программе стимулов для сектора, реализуемой властями Индии, говорят источники агентства.

По их словам, операции Wistron по производству iPhone в Индии могут быть оценены более чем в $600 млн. Предприятие компании, расположенное в 50 км к востоку от Бангалора, включает в себя восемь линий по выпуску iPhone, на нем работает 10 тысяч человек, в том числе порядка 2 тысяч инженеров.

Wistron, как ожидается, останется сервисным партнером Apple в Индии.

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