Foxconn не будет участвовать в СП с Vedanta по производству микросхем в Гуджарате

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тайваньская Foxconn Technology, крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple Inc., отказалась от участия в СП с индийским конгломератом Vedanta по выпуску полупроводниковых компонентов и дисплеев, сообщает CNBC.

Стоимость проекта в индийском штате Гуджарат оценивалась в $19,5 млрд.

В Foxconn заявили, что решение было принято "по обоюдному согласию".

Тайваньская компания начала строительство нескольких заводов в Индии, при этом совместное предприятие с Vedanta должно было стать крупнейшим из них. Реализация других проектов по созданию производственных мощностей, в том числе в Телангане и Бангалоре, продолжится.

В условиях геополитической и экономической напряженности Apple и другие американские компании побуждают своих поставщиков диверсифицировать цепочки поставок, расширяя их за пределы материкового Китая, отмечает CNBC. В то же время США признают сохраняющуюся взаимозависимость двух стран и стремятся соблюдать баланс в отношениях с одним из крупнейших торговых партнеров.