Foxconn назначил руководителя подразделения электромобилей
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) назначил Дзюна Секи руководителем бизнеса по производству электромобилей. Он займет этот пост 1 февраля, сообщила компания.
Ранее Секи возглавлял японского производителя электродвигателей Nidec Corp., а также занимал руководящие должности в Nissan Motor Co.
За последние 12 месяцев капитализация Hon Hai снизилась на 5,2%, в то время как фондовый индекс Taiex упал на 15%.