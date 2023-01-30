Foxconn назначил руководителя подразделения электромобилей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) назначил Дзюна Секи руководителем бизнеса по производству электромобилей. Он займет этот пост 1 февраля, сообщила компания.

Ранее Секи возглавлял японского производителя электродвигателей Nidec Corp., а также занимал руководящие должности в Nissan Motor Co.

За последние 12 месяцев капитализация Hon Hai снизилась на 5,2%, в то время как фондовый индекс Taiex упал на 15%.