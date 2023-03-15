Foxconn сократила квартальную чистую прибыль на 10% при росте выручки на 4%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, сократила чистую прибыль на 10%, однако показатель превысил ожидания рынка.

В октябре-декабря чистая прибыль Foxconn составила 39,98 млрд новых тайваньских долларов ($1,31 млрд) против 44,4 млрд долларов годом ранее. Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали показатель на уровне 39,78 млрд долларов.

Выручка Foxconn в минувшем квартале повысилась на 4% - до 1,96 трлн долларов. При этом рентабельность по операционной прибыли опустилась до 2,25% с 2,79% годом ранее.

Foxconn ожидает, что в 2023 году показатели сегментов облачных вычислений, сетевого оборудования и компьютерных компонентов будут лучше, чем в прошлом году, тогда как показатели сегмента потребительской электроники ухудшатся.

При этом компания сообщила, что в январе-феврале ее выручка подскочила на 18% в годовом выражении - до 1,06 трлн новых тайваньских долларов.