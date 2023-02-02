В эксплуатацию введен первый коммерческий ЦОД на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Приморье ООО "Кей поинт" ввело в промышленную эксплуатацию первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий центр обработки данных (ЦОД), сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Первая очередь ЦОД введена 1 февраля. Она включает два технологических модуля общей емкостью 440 стоек со средним энергопотреблением 5 кВт.

ЦОД построен по требованиям стандарта Tier III (все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами).

Проект реализуется при финансовой поддержке "ВЭБ.РФ" в рамках ТОР "Надеждинская", резидентом которой является компания.

Первым крупным клиентом нового дата-центра стало ПАО "Вымпелком". Сейчас продолжают обсуждаться отдельные контракты на аренду мощностей дата-центра, отметили в КРДВ. Там ожидают, что до конца марта 2023 года первая очередь ЦОД будет законтрактована на 90%.

Общий объем инвестиций в создание центра емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт превышает 1,5 млрд рублей. Ввод второй очереди (еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек) запланирован в первом квартале 2024 года.

"Мы искренне верим в развитие цифровых сервисов на Дальнем Востоке, поэтому в феврале начинаем строительство второй очереди ЦОД на соседнем земельном участке (в ТОР "Надеждинская" в Приморье - ИФ), а также во втором квартале этого года начинаем строительство ЦОД в Южно-Сахалинске", - заявил через пресс-службу КРДВ гендиректор "Кей поинт" Евгений Вирцер.

ООО "Кей поинт" было зарегистрировано 10 февраля 2021 года в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Уставный капитал компании - 5 млн рублей. Отрасль - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 2 февраля, владельцами компании на паритетных началах являются ее гендиректор Евгений Вирцер, до ноября 2019 года занимавший должность гендиректора АО "Инсистемс" (Москва, входит в группу IT-компаний "Ланит"), и Александр Мартынюк. Мартынюк и Вирцер также владеют 50% и 35% уставного капитала ООО "Кей поинт групп" (Москва) соответственно.