Key Point ввела под Новосибирском I очередь ЦОД общей стоимостью 2,9 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний Key Point в пятницу запустила первую очередь центра обработки данных (ЦОД) общей емкостью 880 стоек на площадке промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии ввода.

"Общий объем инвестиций в объект – 2,9 млрд рублей, из которых 1,8 млрд уже проинвестировано" , - сказал на церемонии открытия основатель компании Евгений Вирцер.

По его словам, на 90% ЦОД оснащен отечественным оборудованием и материалами.

Он отметил, что вторую очередь ЦОД планируется ввести в начале 2025 года одновременно с запуском аналогичного центра в Екатеринбурге, в который будут инвестированы аналогичные средства.

Вирцер уточнил журналистам, что 90% первой очереди новосибирского ЦОД уже зарезервированы, основным пользователем исторически является ПАО "Вымпелком".

"Больше 20 компаний уже готовятся к размещению здесь своего оборудования", - сказал он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что реализация этого проекта играет важную роль в развитии региона как цифрового хаба, а также послужит дальнейшему развитию промышленно-логистического парка.

"Сегодня в Новосибирской области реализуется несколько проектов по созданию ЦОДов, это, конечно же, закрепляет статус (региона - ИФ) как главного IT-центра за Уралом", - сказал он журналистам.

По данным на сайте Rey Point, емкость I очереди ЦОД составляет 440 IT-стоек, общая проектная емкость – 880 коммерческих IT-стоек, общая проектная мощность – 11 МВт, IT-мощность – 6,1 МВт.

Key Point является региональной сетью центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство в России 35 дата-центров в течение 6 лет, первым объектом сети стал дата-центр Key Point во Владивостоке общей емкостью 880 IT-стоек, введенный в эксплуатацию 1 февраля 2023 года. Планируется, что ЦОДы емкостью 400-1200 стоек еще будут созданы в Екатеринбурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Махачкале, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.