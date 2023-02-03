Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На этой неделе Twitter принял очередное решение в рамках новой политики монетизации, закрыв бесплатный доступ к своему API для сторонних разработчиков. Мировые техногиганты и регуляторы продолжили политику изоляции от Китая: США приостановили выдачу лицензий американским компаниям на экспорт технологий для Huawei, а Япония и Нидерланды решили ограничить доступ КНР к оборудованию для чипов. Китай в свою очередь ответил амбициозной разработкой аналога американского ChatGPT.

Twitter закроет бесплатный доступ к своему API

Twitter с 9 февраля закроет бесплатный доступ к своему API для сторонних разработчиков и запустит платную версию, сообщает TechCrunch. Компания прекратит поддержку как устаревшей версии v1.1, так и новой версии v2 своих API в рамках новой политики монетизации после прихода Илона Маска.

Стоимость доступа компания не уточнила и пообещала сообщить подробности на следующей неделе.

Разработчики используют Twitter API для множества вещей, например, для отслеживания изменений в учетных записях.

API (Application Programming Interface) – это программный интерфейс приложения. Его механизмы позволяют двум программным компонентам взаимодействовать друг с другом, используя набор определений и протоколов.

США прекращают выдачу лицензий на экспорт технологий для Huawei

Администрация президента США Джо Байдена прекратила предоставлять американским компаниям лицензии на экспорт технологий в Huawei, сообщает Financial Times.

Как заявили осведомленные источники издания, министерство торговли США уведомило некоторые компании о том, что оно больше не будет выдавать лицензии на экспорт американских технологий Huawei.

Тем временем собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Байдена рассматривает возможность полного запрета на продажу американских технологий китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования. Агентство отмечает, что некоторые чиновники в администрации Байдена выступают за запрет всех продаж Huawei, однако окончательное решение еще не принято.

По словам осведомленных источников, пока неясно, как скоро администрация может принять запрет на все продажи Huawei. Согласно некоторым из них, сроки принятия решения могут совпасть с четырехлетней годовщиной включения Huawei в "черный список".

Минторг США при экс-президенте Дональде Трампе в мае 2019 года включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам было запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений.

Китаю могут ограничить доступ к оборудованию для выпуска чипов

Япония и Нидерланды намерены присоединиться к ограничениям США в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников.

Представители США, Нидерландов и Японии должны в пятницу завершить переговоры о новых ограничениях на поставки продукции китайским компаниям. Стороны не планируют официально объявлять об ограничениях, отмечают источники.

Как ожидается, Нидерланды введут ограничения для ASML Holding NV, запретив компании продавать как минимум некоторые виды литографических машин, необходимых для производства ряда современных микросхем. Япония введет аналогичный запрет для Nikon Corp.

Администрация президента США Джо Байдена в октябре обнародовала новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. В соответствии с новыми мерами экспортного контроля чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии лицензии на экспорт, получить которую будет очень сложно.

Вашингтон также запретил гражданам США и организациям работать с китайскими чипмейкерами без получения специального разрешения.

В КНР создали аналог ChatGPT

Крупнейшая китайская IT-компания Baidu разработала аналог чат-бота ChatGPT (продукт американской OpenAI), который использует технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Запуск запланирован на март.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новый инструмент позволит пользователям в диалоговом режиме получать ответы на их поисковые запросы. Название китайского чат-бота пока не известно.

Генеративный ИИ использует алгоритмы для создания нового, оригинального контента, такого как изображения, видео, музыка и многое другое, без человеческого вмешательства. Эта технология способна обрабатывать данные и превращать их в нечто новое: от произведений искусства до игр.

Pinterest сокращает 5% штата

Pinterest Inc. увольняет около 150 сотрудников, что составляет 5% штата, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Такой шаг обусловлен стремлением компании сократить расходы в неспокойное для отрасли время.

Пресс-секретарь Pinterest со своей стороны подтвердил, что компания решила расстаться с частью сотрудников.

"Мы вносим организационные изменения, чтобы сконцентрироваться на приоритетах нашей компании и нашей долгосрочной стратегии", — говорится в заявлении представителя Pinterest.

За последнее время о намерении уменьшить размеры штата заявили такие технологические гиганты как Alphabet, Intel и Microsoft. Аналогичные действия планируют предпринять Salesforce и Coinbase. В совокупности IT-компании сократили более 55 тыс. сотрудников с начала 2023 года.

Вместе с тем сотрудники Google ("дочка" Alphabet) на этой неделе провели акции протеста, чтобы привлечь внимание к условиям труда субподрядчиков и поддержать тысячи уволенных работников.

У Apple - 2 млрд активных устройств по всему миру

iPhone, iPad, Mac и другие продукты Apple используют 2 млрд пользователей по всему миру, это на 10% больше, чем в прошлом году (1,8 млрд), сообщает The Verge.

"В течение декабря мы достигли важной вехи и рады сообщить, что теперь у нас есть более 2 миллиардов активных устройств в рамках нашей растущей установленной базы", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Портал отмечает, что такая тенденция свидетельствует о быстром росте компании. В 2020 году у Apple было 1,5 млрд активных устройств, а в 2016 году эта цифра превышала 1 млрд.