Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Япония и Нидерланды намерены присоединиться к ограничениям США в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Представители США, Нидерландов и Японии должны в пятницу завершить переговоры о новых ограничениях на поставки продукции китайским компаниям. Стороны не планируют официально объявлять об ограничениях, отмечают источники.

Как ожидается, Нидерланды введут ограничения для ASML Holding NV, запретив компании продавать как минимум некоторые виды литографических машин, необходимых для производства ряда современных микросхем. Япония введет аналогичный запрет для Nikon Corp.

Администрация президента США Джо Байдена в октябре обнародовала новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. В соответствии с новыми мерами экспортного контроля чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии лицензии на экспорт, получить которую будет очень сложно.

Вашингтон также запретил гражданам США и организациям работать с китайскими чипмейкерами без получения специального разрешения.

В США, Японии и Нидерландах находятся большинство компаний, которые производят оборудование для выпуска чипов, включая ASML, Tokyo Electron Ltd. и Applied Materials Inc.

Американские компании недовольны тем, что односторонние меры администрации Байдена позволяют зарубежным конкурентам продолжать работу на одном из крупнейших рынков для своей продукции, подрывая цель по ограничению военных разработок Китая, отмечает Bloomberg.

Акции Tokyo Electron на фоне новостей подешевели на 0,1%, бумаги китайских производителей микросхем также ушли в минус: цена акций на торгах в Гонконге опустилась на 0,65%, Hua Hong Semiconductor Ltd. - на 0,6%.