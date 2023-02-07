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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Comcast продолжил сокращать пакет акций BuzzFeed

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, продолжил сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed Inc.

Comcast продал 5,1 млн бумаг BuzzFeed в период со 2 по 6 февраля, говорится в отчете медиакомпании. Ранее она сообщала, что с 30 января по 1 февраля реализовала свыше 5,7 млн акций BuzzFeed в рамках нескольких сделок.

Теперь Comcast, вложившая в BuzzFeed $200 млн в 2015 году, владеет 15,9% акций новостной компании, сообщает MarketWatch.

За последние 12 месяцев капитализация Comcast упала на 19,7% (до $168,5 млрд), капитализация BuzzFeed снизилась на 52% (до $298 млрд).

Comcast США BuzzFeed
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