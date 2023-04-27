Comcast в I квартале увеличил чистую прибыль на 9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast Corp. в первом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль примерно на 9%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $3,8 млрд, или $91 цент в расчете на акцию, против $3,5 млрд, или 78 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 92 центов на акцию с 86 центов.

Квартальная выручка оператора снизилась до $29,7 млрд с $31 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 82 центов на акцию при выручке в $29,3 млрд.