Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Comcast в I квартале увеличил чистую прибыль на 9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast Corp. в первом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль примерно на 9%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $3,8 млрд, или $91 цент в расчете на акцию, против $3,5 млрд, или 78 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 92 центов на акцию с 86 центов.

Квартальная выручка оператора снизилась до $29,7 млрд с $31 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 82 центов на акцию при выручке в $29,3 млрд.

Comcast США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $77,94 за баррель

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Минфин ждет скорого решения правительства по корректировке топливного демпфера

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 27,71 руб.

Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет

Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });