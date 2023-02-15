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VK вложит 1 млрд рублей в создание игрового движка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK инвестирует 1 млрд рублей в разработку базовой версии игрового движка (ПО для разработки игр), сообщил на пресс-конференции руководитель компании Владимир Кириенко.

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Помимо этого, VK дополнительно планирует выделение разработчикам грантов, их размер будет обсуждаться с сообществом и зависеть от потребностей индустрии.

По оценке VK, создание игрового движка займет от трех до пяти лет, а "ключевые вехи" компания рассчитывает пройти в ближайшие два года.

"В 2024 году мы планируем выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом - доработка, установка и адаптация платформы, серверных решений. В 2025 выходим на стартовую версию движка с учетом интеграции, оптимизации, которую мы получим в рамках взаимодействия с сообществом", - сказал Кириенко.

По его словам, игровой движок будет создаваться на основе технологий open source.

"Для нас важно, что это создается по открытой технологии, и мы привлекаем все игровое сообщество для создания и выстраивание лучшего игрового движка", - добавил он.

Для создания базовой версии потребуется не менее 100 специалистов разных компетенций (программистов, технических писателей, художников и других).

"По сути, нам нужно учесть всю специфику различных форматов игр, при этом учесть возможность их портации на консоли, персональные компьютеры, мобильные устройства, браузерные игры", - заявил глава VK.

Он также отметил, что на сегодня в стране уже существуют отдельные элементы игрового движка, которые создавали различные разработчики. "Объединив наши усилия, мы сможем создать по-настоящему качественный продукт и видим в этом определенный эффект устойчивости и уверенности разработчиков игр в будущем", - сказал Кириенко.

Он отметил, что игровой движок используется не только для игровой индустрии, но и, например, в кинопроизводстве, анимации и т.д.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что несмотря на то, что в настоящий момент нет ограничений на доступ к зарубежным движкам, необходимо готовиться к разным сценариям.

"И наличие собственной разработки, собственного инфраструктурного важного компонента для нас, мне кажется очень важным", - отметил министр.

По его словам, государству важно поддерживать появление отечественных игр. "У нас есть успешная практика по кино, где государство участвует финансово в том, чтобы появлялись интересные проекты. Очевидно, что это тоже станет приоритетом на ближайшие 3-5 лет, и государство будет финансово поддерживать выход новых игр", - сказал Шадаев.

"Движок - это центральный элемент, вокруг которого мы будем обеспечивать всю нашу политику поддержки", - подчеркнул министр.

VK Владимир Кириенко Минцифры Максут Шадаев
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