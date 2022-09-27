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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн

VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн.

Покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

Как указано в пресс-релизе VK, сделка включает все активы My.Games, включая принадлежащие компании студии и игровые продукты.

При этом VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play (игровая площадка запущена в апреле 2022 года, объединяет каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа).

По итогам сделки сооснователь My.Games Владимир Никольский продолжит развивать проект и покинет пост вице-президента игрового направления VK. Руководителем VK Play назначен Василий Магурян, более 8 лет управлявший игровым направлением VK.

О том, что VK рассматривает возможность продажи My.Games сообщал в марте "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Тогда VK отрицала планы продажи игрового подразделения.

Весной издание сообщало, что VK стала активно искать покупателя через неделю после начала военной операции РФ на Украине.

В качестве одной из причин называлось то, что My.Games является основным источником валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора VK Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров.

My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств (в портфеле больше 150 игр), а также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в РФ, Европе, США и Азии.

В 2021 году игровой сегмент VK (подразумевались именно результаты My.Games) выросли на 10,5% - до 43,8 млрд рублей, EBITDA - на 63%, до 10,4 млрд рублей.

My.Games VK
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