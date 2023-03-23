Google, Adobe и Nvidia запускают ИИ-проекты по примеру ChatGPT. Обзор

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские Google, Adobe Inc. и Nvidia Corp. запускают новые проекты в области создания контента с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Аналогичную технологию использует чат-бот ChatGPT, привлекший внимание мировых СМИ и специалистов в начале этого года.

Google, входящая в Alphabet Inc., представила чат-бот Bard, сообщает Financial Times. Технология призвана помочь интернет-гиганту ликвидировать отставание от конкурентов на пути к монетизации генеративного (создающего контент) ИИ. Это первый отдельный потребительский продукт Google на основе искусственного интеллекта.

Bard отвечает на текстовые вопросы и будет работать отдельно от поисковой системы Google, хотя для его обучения использовались результаты ее работы. По словам одного из руководителей проекта Джека Кравчика, компания хотела бы, чтобы чат-бота рассматривали как эксперимент по созданию идей и стратегий, а не замену поисковой системе.

В сфере чат-ботов Google пока отстает от Microsoft Corp., пишет газета. В январе Microsoft сообщила, что инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT.

По мнению критиков, на которых ссылается FT, Google не спешит внедрять генеративный ИИ в связи с его способностью обобщать результаты поиска, а поисковая система компании невероятно прибыльна.

Ранее своего чат-бота выпустила Baidu Inc., напоминает издание. Система называется Ernie и позиционируется как альтернатива ChatGPT для пользователей, говорящих на китайском языке.

Как рисовать словами

Adobe представила пользователям технологию Firefly, которая упростит создание контента в программных продуктах компании.

Firefly основана на искусственном интеллекте и способна генерировать изображения и текстовые эффекты, говорится в сообщении Adobe. Технология войдет в состав Adobe Sensei, новой линейки облачных решений на базе генеративного ИИ.

Издание MarketWatch сравнивает Firefly с приложением DALL-e, выпущенным OpenAI. Firefly позволит каждому, вне зависимости от опыта и навыков, создавать изображения, видео, звук, векторную и трехмерную графику с помощью словесных команд, обещает Adobe.

Новые технологии Adobe создает в партнерстве с другими компаниями, включая Microsoft и OpenAI, передает CMSWire. Кроме того, Adobe сообщила, что вместе с Nvidia разработает ИИ нового поколения для глубокой интеграции в творческие процессы.

Интеллект на облаках

Nvidia запускает четыре новые платформы для построения специальных моделей на основе ИИ, пишет MarketWatch. Платформа L4 предназначена для видео, L40 - для создания изображений, H100 NVL - для больших языковых моделей и Grace Hopper - для моделей и рекомендательных систем.

Google уже интегрирует L4 в свою облачную платформу, но в отличие от L40 широкому кругу пользователей она пока недоступна. Grace Hopper и H100 NVL будут доступны во втором полугодии.

Облачные сервисы становятся фабриками ИИ, пояснил глава Nvidia Дженсен Хуан, чьи слова приводит MarketWatch. Все компании станут "производителями интеллекта", отметил он и провел аналогию с наличием микросхем почти во всех потребительских товарах обрабатывающей промышленности.

"Генеративный ИИ может применяться для чего угодно - сфера применения ограничена лишь человеческим воображением", - заключил Хуан.

Трансформация будущего

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал искусственный интеллект второй после графического интерфейса вещью, которая его по-настоящему поразила.

"Разработка ИИ имеет такое же фундаментальное значение, как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона, - отметил Гейтс в своем блоге GatesNotes. - Благодаря ему люди будут иначе работать, учиться, путешествовать, лечиться и общаться друг с другом. Он заставит переориентировать целые отрасли".

Акции Alphabet и Microsoft дешевеют на премаркете в среду на 1,3% и 0,3% соответственно. Бумаги Adobe и Nvidia дорожают на 0,2% и 0,3%. Котировки фьючерсов на индекс Nasdaq 100 опускаются на 0,2%.