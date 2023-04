Alibaba представила аналог ChatGPT

Компания намерена внедрить новую технологию во все свои бизнес-приложения

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Alibaba Cloud, принадлежащая китайскому онлайн-гиганту Alibaba Group Holding, представила языковую модель Tongyi Qianwen, говорится в сообщении облачного подразделения. СNBC называет технологию аналогом чат-бота ChatGPT, привлекшего внимание мировых СМИ и специалистов в начале этого года.

В ближайшем будущем модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) интегрируют во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba. Разработчики и клиенты компании смогут использовать ее для экономически выгодного создания кастомизированных решений, отмечается в сообщении.

Tongyi Qianwen работает с английским и китайским языками и призвана улучшить пользовательский опыт в различных сферах, включая корпоративный обмен информацией, голосовую помощь, онлайн-торговлю, поиск и развлечения.

На первом этапе модель будет встроена в коммуникационную платформу для бизнеса DingTalk и "умные" устройства для дома Tmall Genie, которые смогут "сочинять и рассказывать детям истории, предлагать рецепты для здорового питания, давать рекомендации путешественникам и подбирать фоновую музыку для тренировок".

"Мы находимся на технологическом водоразделе, где движущими силами выступают генеративный (создающий контент - ИФ) ИИ и облачные вычисления, и компании всех отраслей встали на путь интеллектуальной трансформации, чтобы оставаться в авангарде", - заявил главный исполнительный директор Alibaba Дэниэл Чжан.

Ранее своего чат-бота выпустила Baidu Inc.. Система называется Ernie и позиционируется как альтернатива ChatGPT для пользователей, говорящих на китайском языке, писала Financial Times. Похожие проекты запускают американские Google, Adobe Inc. и Nvidia Corp..

В конце марта также стало известно, что Alibaba планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений.

В составе Alibaba будут действовать облачное подразделение Cloud Intelligence Group, подразделение в сфере онлайн-торговли Taobao-Tmall, логистическое Cainiao, бизнес по оказанию различных услуг в Китае (Local Services), отдел глобального цифрового бизнеса (Global Digital Business Group), а также подразделение, работающее в сфере цифровых медиа и секторе развлечений, сообщала South China Morning Post со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.

Американские депозитарные расписки (ADR) Alibaba на торгах во вторник дешевеют на 1%. С начала года они подорожали на 13,7%.