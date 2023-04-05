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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Британский регулятор обеспокоен доминированием облачных сервисов Amazon и Microsoft

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Британский регулятор Ofcom выявил сигналы возможного нарушения конкуренции в сфере облачных сервисов и предлагает Управлению по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании провести соответствующую проверку.

Особое беспокойство Ofcom вызывают практики американских Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., отметил регулятор.

"Наше рыночное исследование предварительно выявило функции и практики, затрудняющие возможность переключения пользователей между сервисами или использования ими услуг нескольких поставщиков", - сообщили в Ofcom.

"Высокие барьеры для переключения между сервисами уже вредят конкуренции на быстро растущем рынке, - заявил Фергал Фаррагер, отвечающий в Ofcom за исследования в этой сфере. - Мы считаем, что необходима более глубокая проверка".

Регулятор, отвечающий в Британии за телевидение, радиовещание и почтовую связь, начал анализ ситуации в сфере облачных сервисов в октябре 2022 года. По его данным, на долю сервисов облачной инфраструктуры AWS от Amazon и Azure от Microsoft приходится в общей сложности 60-70% британского рынка. Их ближайший конкурент Google Cloud от Alphabet Inc. контролирует еще 5-10% рынка.

Общий объем этого рынка, по оценкам Ofcom, составляет порядка 15 млрд фунтов стерлингов ($18,7 млрд).

Amazon Microsoft CMA Великобритания Ofcom
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