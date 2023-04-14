Amazon ждет роста продаж облачного подразделения, несмотря на временные проблемы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Облачный бизнес американской Amazon.com Inc. столкнулся с краткосрочными проблемами на фоне сложной макроэкономической ситуации и более сдержанных расходов предприятий, заявил глава интернет-ритейлера Энди Джесси в ежегодном открытом письме акционерам.

Продажи облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) ожидаются на уровне $85 млрд в 2023 году против $80,1 млрд в 2022 году.

"Одно из многих преимуществ AWS и облачных технологий заключается в том, что когда ваш бизнес растет, вы можете легко масштабироваться, - отметил Джесси. - И наоборот, если бизнес сокращается, можно отказаться от этого ресурса и больше за него не платить".

По словам руководителя Amazon, краткосрочные проблемы способствуют замедлению роста бизнеса, однако многие клиенты не столько сокращают расходы, сколько оптимизируют их, и компании нравятся многие фундаментальные показатели облачного подразделения.