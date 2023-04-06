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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанская фондовая биржа (KASE) предупредила, что появился мошеннический ресурс, имитирующий сайт KASE и использующий логотип биржи и фотографии ее сотрудников.

"KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием биржи или ее работников для приобретения ценных бумаг или других активов на биржевых рынках", - говорится в пресс-релизе торговой площадки.

KASE является организатором торгов и напрямую взаимодействует только с финансовыми организациями (банками и брокерскими организациями), предоставляет возможность им подключаться к торговой системе биржи, подавать заявки и заключать сделки. Организации, которые могут напрямую подключаться к торговой системе биржи и заключать в ней сделки являются членами биржи.

"Будьте внимательны при контактах с брокерскими организациями. Именно они обслуживают частных инвесторов, и именно брокерские организации могут совершать операции в торговой системе биржи от имени частных клиентов. При этом мошенники часто действуют от имени таких организаций", - предупреждила KASE.

Биржа советует проверять подлинность лиц, которые предлагают инвестировать деньги граждан, и при возникновении любых подозрений отказываться от дистанционных контактов.

У настоящего брокера должна быть лицензия от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Все банки и брокеры, которые могут обслуживать физических лиц, указаны в списках лицензиатов или участников торгов биржи.

Мошенники обращаются к гражданам через WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки. Они представляются сотрудниками биржи или брокерами и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги, обещая высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета.

После перевода денег мошенники сотрудничают с клиентом до того момента, когда он изъявляет желание частично или полностью вывести свои средства из брокерского счета. Затем у "вкладчиков", как правило, возникают сложности в коммуникациях с лжеброкерами. Более того, в большинстве случаев злоумышленники требуют внести дополнительные суммы для того, чтобы вывести сразу всю сумму ранее вложенных средств.

KASE - ведущая фондовая биржа в Центрально-Азиатском регионе, она занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, и пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Она входит в Международную федерацию бирж (WFE), Федерацию Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и другие международные и отечественные профессиональные объединения.

KASE Казахстан
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