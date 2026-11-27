Сбербанк отмечает тренд на сокращение кибермошенничества

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кибермошенничество сокращается благодаря принятым мерам, заявил журналистам в кулуарах конференции AI Journey зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Общие цифры по мошенничеству изменились в лучшую сторону. Мошенничество имеет тренд на сокращение. Мы фиксируем, что в целом это сокращение составляет к итогам прошедшего года (на текущий момент - ИФ) примерно 25-27%", - сказал он.

По его словам, это произошло за счет принятия законодательных норм, объединения усилий разных участников на платформе ГИС "Антифрод", а также благодаря регулярному обсуждению вопросов кибермошенничества на уровне правительства.

Зампред добавил, что в преддверии новогодних праздников может наблюдаться традиционный всплеск мошенничества.

"Любые новогодние праздники - это всплеск активности. Люди покупают подарки, тратят больше денег. В условиях повышенного спроса возникают и новые сценарии у мошенников", - отметил Кузнецов.

Он обратил внимание, что мошенники сейчас активно используют технологии искусственного интеллекта для совершения противоправных действий. "Искусственный интеллект, который работает в интересах мошенников, предлагает, на его взгляд, наиболее эффективный сценарий, как убедить предполагаемую жертву совершить какие-то ошибки. Применение мошенниками искусственного интеллекта отличает 2026 год от всех других. Сегодня это уже стало обыденным", - заявил зампред Сбербанка.