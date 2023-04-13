В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает разрешить в некоторых случаях использование мобильного приложения портала "Госуслуги" вместо паспорта или других удостоверяющих личность документов. Соответствующий проект указа президента РФ, разработанный Минцифры, размещён для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Предполагается, что такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. Например, при покупках в магазине, при посадке на поезд, для получения госуслуг в МФЦ. При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы", - сообщили в пресс-службе Минцифры, комментируя проект.

Перечень ситуаций, в которых можно использовать электронный документ, определит правительство, уточнили в министерстве.

Согласно пояснительной записке, проект указа предусматривает добровольное предъявление сведений с использованием мобильного приложения. Для использования мобильного приложения предусмотрено применение шифровальных (криптографических) средств.

Авторы проекта напоминают, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории России, является российский паспорт. "При этом в разных ситуациях в зависимости от статуса гражданина в качестве документа, удостоверяющего личность, могут используются иные документы, например, военный билет военнослужащего. В разных жизненных ситуациях может потребоваться предъявление разных документов, позволяющих подтвердить сведения о гражданине", - сказано в записке.

Юрлица до начала использования мобильного приложения для проверки или получения сведений при принятии соответствующего решения будут предоставлять в Минцифры России информацию об условиях его использования в порядке, установленном правительством РФ. Случаи, когда предъявление сведений из документов с использованием мобильного приложения приравнено к предъявлению паспорта или иных выданных госорганами документов, а также перечень документов, сведения из которых используются в таких случаях, определит правительство.

Проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации использования мобильного приложения вместо реальных документов, при их разработке кабмином будут согласованы с МВД и ФСБ России.

Реализация положений проекта указа позволит усовершенствовать процедуры предъявления документов, удостоверяющих личность граждан РФ, и "не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ РФ", отмечается в документе.

Проект указа "О предъявлении документов с использованием информационных технологий" разработан в соответствии с поручением президента от 15 февраля. Общественное обсуждение завершится 27 апреля.