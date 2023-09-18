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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Путин подписал указ о цифровом удостоверении

Путин подписал указ о цифровом удостоверении
Фото: "Интерфакс"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности использования мобильного приложения портала Госуслуги вместо паспорта или других удостоверяющих личность документов.

Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить, в частности, перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения; утвердить порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки.

Ранее в Минцифры отмечали, что "приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Предполагается, что такой механизм можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. Например, при покупках в магазине, при посадке на поезд, для получения госуслуг в МФЦ. При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы".

Владимир Путин
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