В РФ планируют провести эксперимент по заключению электронных договоров в салонах связи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует летом провести эксперимент по заключению договоров на услуги связи в салонах операторов с использованием QR-кода и приложения "Госключ", без оформления бумажных документов, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

'Мы сейчас, кстати, с операторами прорабатываем схему заключения договоров даже в офлайне, но с использованием системы QR-кодов через наше приложение. Это позволит уйти от бумаги даже в салонах, покупая сим-карты, в несколько кликов - удобно и просто. Это тоже такой новый клиентский опыт, и опять же большее доверие к идентификации клиентов", - сказал Шадаев в среду на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

В Минцифры считают, что все технологические компоненты для этого уже есть.

"У нас есть электронная подпись, у нас 2 млн человек уже получило в рамках приложения "Госключ" электронную подпись, которой можно подписывать (документы). (...) Поэтому, в принципе сами все "кубики" технологические есть. Мы хотим с операторами обкатать, возможно, пилот летом", - сказал Шадаев.

Как рассказал министр, предполагается, что человек сможет прийти в салон связи и загрузить к себе на мобильное устройство договор после сканирования размещенного там QR-кода.

"Это будет очень просто: я прихожу, фотографирую QR, по нему загружается электронный договор в приложении, там же проставляются все мои паспортные данные с учётной записи "Госуслуг". Там же я подписываю электронной подписью - "Госключом" договор, он уходит сразу в информационную систему", - сказал Шадаев.

"То есть в данном случае полное избавление от бумаги, от необходимости руками заполнять договора. Нам кажется, что это был бы значительно более технологичный, простой способ. Он, кстати, в том числе поможет решить проблему идентификации абонентов", - отметил глава Минцифры.

Сейчас обсуждается, каким образом оформлять тарифный план, добавил он.

Приложение "Госключ" запущено в августе 2021 года. С его помощью на портале "Госуслуг" можно подписать заявления о расторжении брака, исправлении технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Сервис также позволяет зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля. Мобильную электронную подпись можно использовать также для ряда коммерческих сервисов: подписания договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписания ипотечного договора.

Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале "Госуслуг".