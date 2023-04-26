Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В РФ планируют провести эксперимент по заключению электронных договоров в салонах связи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует летом провести эксперимент по заключению договоров на услуги связи в салонах операторов с использованием QR-кода и приложения "Госключ", без оформления бумажных документов, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

'Мы сейчас, кстати, с операторами прорабатываем схему заключения договоров даже в офлайне, но с использованием системы QR-кодов через наше приложение. Это позволит уйти от бумаги даже в салонах, покупая сим-карты, в несколько кликов - удобно и просто. Это тоже такой новый клиентский опыт, и опять же большее доверие к идентификации клиентов", - сказал Шадаев в среду на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

В Минцифры считают, что все технологические компоненты для этого уже есть.

"У нас есть электронная подпись, у нас 2 млн человек уже получило в рамках приложения "Госключ" электронную подпись, которой можно подписывать (документы). (...) Поэтому, в принципе сами все "кубики" технологические есть. Мы хотим с операторами обкатать, возможно, пилот летом", - сказал Шадаев.

Как рассказал министр, предполагается, что человек сможет прийти в салон связи и загрузить к себе на мобильное устройство договор после сканирования размещенного там QR-кода.

"Это будет очень просто: я прихожу, фотографирую QR, по нему загружается электронный договор в приложении, там же проставляются все мои паспортные данные с учётной записи "Госуслуг". Там же я подписываю электронной подписью - "Госключом" договор, он уходит сразу в информационную систему", - сказал Шадаев.

"То есть в данном случае полное избавление от бумаги, от необходимости руками заполнять договора. Нам кажется, что это был бы значительно более технологичный, простой способ. Он, кстати, в том числе поможет решить проблему идентификации абонентов", - отметил глава Минцифры.

Сейчас обсуждается, каким образом оформлять тарифный план, добавил он.

Приложение "Госключ" запущено в августе 2021 года. С его помощью на портале "Госуслуг" можно подписать заявления о расторжении брака, исправлении технических ошибок в ЕГРН и по определению наследников накопительной части пенсии. Сервис также позволяет зарегистрировать бизнес на сайте ФНС и оформить договор купли-продажи автомобиля. Мобильную электронную подпись можно использовать также для ряда коммерческих сервисов: подписания договора с оператором сотовой связи, с вузом на платное обучение, а также подписания ипотечного договора.

Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале "Госуслуг".

Максут Шадаев Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Глава Минцифры сообщил о переходе 70-80% телефонных мошенников в WhatsApp

СД "Фортум" по требованию Росимущества избрал нового гендиректора

Пострадавшие от утечек данных смогут попросить компенсации через "Госуслуги"

Пострадавшие от утечек данных смогут попросить компенсации через "Госуслуги"

Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Телеком-операторы получат скидку по оплате частот за установку базовых станций в деревнях

Телеком-операторы получат скидку по оплате частот за установку базовых станций в деревнях

Илья Сачков вышел из международного бизнеса Group-IB

Илья Сачков вышел из международного бизнеса Group-IB

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

Минцифры устранит проблему непопадания недвижимости в онлайн-реестр

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });