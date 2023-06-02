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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Доля полисов ОСАГО на бумажных бланках Гознака снизится до 2% к концу 2023 года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доля полисов ОСАГО, оформленных на бланках Гознака в 2023 году составит лишь 2%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). В 2022 году доля полисов, оформленных на бланках Гознака, составила 7%.

За первый квартал 2023 года было заключено 8,9 млн договоров ОСАГО, из них на бланках Гознака - 194 тысячи штук.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, сейчас в подавляющем большинстве случаев сведения о договоре ОСАГО вносятся в АИС ОСАГО прямо в процессе оформления договора ОСАГО - вне зависимости от того, оформляет его автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом.

"И автовладелец, и сотрудник ГИБДД, и потерпевший в ДТП могут проверить наличие полиса ОСАГО в отношении автомобиля при помощи сервиса РСА на сайте Союза. А в обозримом будущем благодаря этой возможности наличие или отсутствие полиса ОСАГО, надеемся, будет проверяться по камерам: на первом этапе - среди нарушителей ПДД", - отметил Уфимцев.

Гознак ОСАГО РСА Евгений Уфимцев
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