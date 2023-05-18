Эксперт спрогнозировал исход криптокомпаний из США из-за неясного регулирования

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Криптокомпании будут активнее уходить из США из-за неясных правил и законов, сказал CNBC глава криптовалютной платформы Ripple Брэд Гарлингхаус.

"Европа действительно стала лидером, и страны вроде ОАЭ... Даже Великобритания и Сингапур - они дают ясность относительного того, как будут регулировать эти цифровые активы", - отметил топ-менеджер.

17 мая Ripple объявила о покупке швейцарского провайдера цифровой инфраструктуры Metaco.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в 2020 году обвинила Ripple, одного из ее основателей Криса Ларсена и Гарлингхауса в создании незарегистрированной ценной бумаги, утверждая, что они привлекли более $1,3 млрд от продажи криптовалюты XRP в обход надлежащих процедур и раскрытий. Гарлингхаус отмечал, что "XRP является криптовалютой и не должна быть зарегистрирована как инвестиционный контракт". Судебный процесс продолжается до сих пор.

В апреле 2023 года Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, подал в суд на саму SEC, потребовав ответа на петицию от июля 2022 года, где компания просила регулятора предложить и ввести в действие правила регулирования цифровых активов как ценных бумаг.

Власти США также обвиняют крупнейшую в мире биржу по торговле криптовалютами Binance в нарушении федерального законодательства с целью привлечения американских клиентов.

The Wall Street Journal сообщила, что американская Bit Digital, работающая в сфере майнинга биткойнов, впервые за два года разместит новые вычислительные машины за пределами Штатов ввиду возможного введения майнингового налога.