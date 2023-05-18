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Bit Digital из-за налога впервые за 2 года разместит машины для майнинга не в США

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская Bit Digital, которая занимается майнингом биткойнов, впервые за два года разместит новые майнинговые машины за пределами США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Самира Табара.

Bit Digital на прошлой неделе купила 2,5 тысячи компьютеров за $5 млн и разместит их в Исландии. Таким образом компания пытается застраховаться от возможного введения майнингового налога в Штатах, объясняет газета.

В марте Министерство финансов США предложило ввести акцизный налог для предприятий в размере 30% стоимости электроэнергии, используемой для майнинга цифровых активов.

Администрация президента Джо Байдена также указывала, что деятельность майнинговых компаний приводит к росту стоимости электричества, и отмечала негативное воздействие на окружающую среду в результате его повышенного потребления.

С начала 2023 года капитализация Bit Digital увеличилась почти вчетверо, до $180,75 млн.

Исландия США Bit Digital Самир Табара Минфин
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