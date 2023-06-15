Хинштейн уверен, что Рунет не станет закрытым сегментом интернета, как в Китае

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия не станет повторять опыт Китая по регулированию интернета и закрывать Рунет от всего мира, несмотря на наличие технологических возможностей, но определенный китайский опыт использовать необходимо, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Что такое цифровой суверенитет? Это не просто приоритет нашего законодательства над иностранным, это не пальма первенства наших ресурсов над иностранными. Нет, ни в коей мере никто не предлагает абстрагироваться от всего мира, перейти к шлюзованию, как это происходит в Китае (система фильтрации содержимого интернета, "Великий китайский файрвол" - ИФ)", - сказал Хинштейн в ходе панели "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" на ПМЭФ-2023.

По его словам, повторить опыт Китая по регулированию интернета "технологически можно", но Хинштейн уверен, что "как в Китае" не будет. "Я уверен, что этого не произойдет по ряду причин. А то, что нам определенный опыт использовать надо, - да, конечно", - сказал депутат.

"Цифровой суверенитет, в моем понимании, - это обеспечение, в первую очередь, безопасности для всех, кто пользуется цифровой средой, безопасности во всех формах и проявлениях. Начиная от кибербезопасности и невозможности стать жертвой мошенников, и заканчивая различными формами информационного противодействия и распространения фейков. Это непростая, сложная задача. И стратегическая линия государства направлена сегодня на то, чтобы максимально синхронизировать правовые подходы между жизнью офлайн и жизнью онлайн. (...) И сегодня мы способны этот цифровой суверенитет обеспечивать и наращивать", - сказал Хинштейн.

Тема цифрового суверенитета реализуется спокойно на протяжении последних лет, "точкой отсечения", по его мнению, является 2019 год, когда в РФ был принят комплекс законов, "которые получили название "безопасный Рунет". "Законы, над которыми поначалу многие смеялись, ставили под сомнение профессиональную возможность российского государства и его органов власти вообще обеспечить функционирование интернета, в том числе в автономном режиме. Но прошло всего-навсего четыре года, и мы с вами видим, что эта система работает", - сказал Хинштейн.

Он признал, что существующие ограничения обойти можно, например, с помощью VPN.

"Но мы понимаем с вами, что пользование VPN, равно как и другими способами обхода (блокировок - ИФ) все равно не носит и не будет носить характера массового и масштабного. Все равно основная часть нашего общества ими не будет по разным причинам пользоваться", - убежден депутат.

По его мнению, "очевидно, что сегодня работа суверенного и безопасного Рунета себя полностью оправдала". "И установленное технологическое оборудование нам позволяет реализовывать те законодательные меры, которые мы принимаем", - отметил Хинштейн.