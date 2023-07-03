VK приобрела у "дочки" Ростелекома 26% компании-разработчика приложений

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - VK через свою "дочку" ООО "Компания ВК" приобрела 26% ООО "Нота-РТК", следует из данных ЕГРЮЛ. До этого владельцем доли было одно из "дочерних" юрлиц "Ростелекома" - ООО "РТ Лабс".

В пресс-службе VK подтвердили совершение сделки, ее стоимость в компании не уточнили.

"Это небольшая команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать в разработке собственных проектов", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Как сказано на сайте компании, "Нота-РТК" занимается разработкой приложений, серверной части, дизайном архитектуры и UX/UI мобильных приложений. Одна из целей компании - развитие решений для госсектора.

Основной владелец "Нота-РТК" - ООО "Нота Медиа", которому принадлежит 74% капитала. "Нота Медиа" также занимается цифровыми решениями для государства и бизнеса, среди клиентов компании - приложение "Госуслуги культура", сайт Aurus, разработка внутренних сетей IBS, "Сибура" и т.д.

"Нота Медиа" на 100% принадлежит Сергею Адонину.