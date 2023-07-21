VK получил контроль в компании-разработчике приложений "Нота-РТК"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ООО "Компания ВК" (структура интернет-холдинга VK ) увеличило долю в ООО "Нота-РТК" до 51% с 26%, следует из данных ЕГРЮЛ.

Доля была приобретена у ООО "НОТА Медиа" (принадлежит Сергею Адонину), которое сократило свое участие в ООО "Нота-РТК" до 49% с 74%.

В пресс-службе VK воздержались от комментариев.

Ранее в VK говорили "Интерфаксу", что "Нота-РТК" - это небольшая команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать в разработке собственных проектов.

VK впервые стал совладельцем "Нота-РТК" в начале июля, купив 26% компании у "дочки" "Ростелекома" - ООО "РТ Лабс".

"Нота-РТК" занимается разработкой приложений, серверной части, дизайном архитектуры и UX/UI мобильных приложений, сообщает сайт компании. Одна из ее целей - развитие решений для госсектора.