Первый резидент технологической долины под Петербургом построит ЦОД за 2 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ООО "Обит", оператор ИТ-решений, стало первым резидентом технологической долины "ИТМО Хайпарк" на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга.

Гендиректор АО "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров и гендиректор ООО "Обит" Андрей Гук подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации проекта энергоэффективного центра обработки данных, передал с церемонии подписания корреспондент "Интерфакса".

Инвестиции в проект планируются в размере около 2 млрд рублей. Средства будут распределены на подготовку земельного участка, проектирование и строительство объектов недвижимости, внешних сетей. Срок реализации проекта - до 1 сентября 2025 года.

Проектные характеристики ЦОД: мощность - 2330 кВт, количество стоек - 512 штук, общая площадь машинных залов - 1350 кв. метров. В комплекс сооружений войдут помещение машинных залов, административный блок с помещениями технического персонала и агротеплиц, сами теплицы, а также коворкинги, лаборатории, лектории и т.д.

ЦОД предназначен для удовлетворения технологических потребностей, связанных с хранением и обработкой данных резидентов проекта "ИТМО Хайпарк", а также компаний и частных лиц из других регионов страны. Предполагается, что избыточное тепловыделение от оборудования ЦОД будет направлено на поддержание температурного режима, необходимого для круглогодичного выращивания растений.

По условиям соглашения, "ИТМО Хайпарк" передаст компании "Обит" земельный участок площадью порядка 2 га в аренду. При этом с инвестором заключается предварительный договор на выкуп участка, сделка должна быть одобрена советом директоров "ИТМО Хайпарка".

"Не секрет, что дата-центры потребляют огромное количество энергии, однако без них сложно представить дальнейшее развитии ИТ-индустрии. Направляя избыточное тепло от нашего ЦОДа на вторичное применение, мы рассчитываем снизить негативные последствия цифровизации", - сказал Гук.

"Очень важно, что первым в технологической долине начнет реализовывать проект компания, которая обеспечит инфраструктурой будущих резидентов "ИТМО Хайпарк". ЦОД - это ответ на запрос растущего рынка больших данных. Он станет основой для построения цифровой инфраструктуры "ИТМО Хайпарка" и позволит упростить выход на площадку других компаний и стартапов", - отметил Назаров.

Постановление о создании в Петербурге нового инновационного кластера в 2017 году подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Общий объем инвестиций в проект оценивался в более 41 млрд рублей.

"Обит" предоставляет комплексные ИТ- и телеком-решения для бизнеса в 90 городах России и ближнего зарубежья. В портфеле компании: телекоммуникационные сервисы, а также проекты в области комплексного обслуживания ИТ-инфраструктуры, импортозамещения, интеграции и поддержки ПО, обеспечения бесперебойного энергоснабжения, облачные продукты и услуги дата-центра. Офисы компании располагаются в Москве, Петербурге и Казани.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Обит" (Петербург) являются Дмитрий Гориславский (40%), Алексей Карпов (40%) и Гук (20%).