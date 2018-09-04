Создание "ИТМО Хайпарк" под Петербургом будет выгодно IT-компаниям - Носков

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков надеется по максимуму привлечь IT-компании при реализации проекта научно-образовательного и инновационно-производственного кластера "ИТМО Хайпарк" в пригороде Санкт-Петербурга, который должен помочь решить им проблему нехватки кадров.

"Мы здесь нацелены и с ректором (Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики ИТМО. - ИФ), и с губернатором (Санкт-Петербурга) в максимальной степени вовлечь современные компании цифровой экономики, чтобы они выступали именно в качестве заказчиков нашей деятельности", - сказал К.Носков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Одной из важнейших задач на своем посту К.Носков видит развитие IT-отрасли как основы для цифровой экономики.

Вместе с тем во время своих многочисленных встреч с IT-компаниями от их представителей он слышит, что главное, что им нужно от государства, это кадры. "Дайте нам кадры, отойдите в сторону и не мешайте нам работать. Кадры - это главная проблема для компании", - сказал К.Носков.

"Тот проект, который мы сегодня презентуем, как раз будет решать частично эту проблему", - отметил он.

Министр подчеркнул, что создание "ИТМО Хайпарк" выгодно прежде всего IT-компаниям, работающим в сфере цифровой экономики.

"Мы будем спрашивать у них с самого начала, начиная с архитектуры, будем (их) по максимуму привлекать к работе на базовых кафедрах, вовлекать их в преподавание. Чтобы они на инфраструктуре, построенной за счет государства, за счет города, сами воспитывали себе студентов, тут же их перетаскивали к себе в пососедству построенные тут же здания для работы", - сказал министр.

Там же на территории кластера будут построены современные жилые комплексы с инфраструктурой.

По словам министра, все вышеперечисленное отличает этот проект от тех, что уже реализуются или реализованы.

К.Носков напомнил, что студенты ИТМО семь раз побеждали на международных олимпиадах по программированию, что говорит о том, что университет готовит выпускников высочайшего класса, и это станет залогом успеха проекта.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что научно-образовательный и инновационно-производственный кластер "ИТМО Хайпарк" под Санкт-Петербургом планируется реализовать не раньше чем через три года.

Тогда же в то время глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что проект может претендовать на статус территории опережающего социально-экономического развития.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, избранный председателем совета директоров АО "ИТМО Хайпарк", сообщил, что уже в 2018 году планируется приступить к работам по планировке территорий под проект.

По словам Г.Полтавченко город берет на себя работы по созданию инженерной инфраструктуры и дорог. На эти работы из городского бюджета будет выделено порядка 4,5 млрд рублей.

В середине октября 2017 года о создании научно-производственного комплекса на юге Петербурга сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации" в Сколково. "Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", - сказал он.

"ИТМО Хайпарк" - первый в истории современной России университетский кампус с кластером прогрессивных производств, который будет создан на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.