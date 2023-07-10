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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году
Сборка смартфонов под управлением отечественной операционной системы "Аврора" в Калининградской области
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" ожидает, что поставки для госсектора программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе операционной системы "Аврора" могут стартовать в начале 2024 года, сообщил в кулуарах "Иннопрома" "Интерфаксу" старший вице-президент компании по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

Он уточнил, что переговоры по поставкам ПАК еще ведутся с правительством.

"Мы надеемся, что до конца года мы достигнем договоренностей. Поставки, наверное, переедут на начало следующего года. По законодательству не положен человеку аппарат от государства, поэтому есть два пути. С одной стороны, ищем решение, чтобы сотруднику для выполнения служебных обязанностей телефон все-таки выдался. С другой стороны, если это невозможно, то он должен иметь возможность купить его сам", - сказал Меньшов.

По его словам, "Ростелеком" видит заинтересованность в аппаратах на базе ОС "Аврора" и со стороны частных компаний. "Мы, честно говоря, не собирались (поставлять их негосударственным структурам - ИФ), но складывается ситуация именно так", - отметил Меньшов.

"Ростелеком" не исключает экспорт "Авроры" за рубеж, в частности, в страны БРИКС и Юга, так как, по словам Меньшова, в мире существует спрос на "наднациональную мобильную систему, которая была бы доступна всем участникам по принципам неделимой безопасности".

В течение двух лет также могут появиться устройства на базе "Авроры" для продажи физическим лицам, но для этого, как отметил Меньшов, нужна полноценная линейка мобильных приложений для данной ОС.

"В 2026-2027 году - к этому моменту мы рассчитываем, что в России появятся B2C-аппараты. Они будут стоить сопоставимые деньги с аппаратами из Китая с китайскими или американскими (операционными - ИФ) системами. Кроме того, к тому моменту у нас расширится система приложений, мы разовьем "Аврору"", - сказал Меньшов.

Он подчеркнул, что "Аврора" будет устанавливаться на устройства исключительно российской сборки.

Как сообщалось в июне, "Ростелеком" и "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик офисного ПО "МойОфис") планируют организовать выпуск программно-аппаратных комплексов, предназначенных для использования в сегменте госкомпаний. Они должны обеспечить госкомпании всем необходимым для организации мобильного рабочего места, стационарного рабочего места, а также серверными корпоративными решениями для организации рабочего пространства.

В планы компаний входит выпуск мобильного (на базе планшетов или смартфонов) рабочего места на базе мобильной операционной системы "Аврора" и корпоративных офисных решений "МойОфис" (включая облачное хранилище документов, офисный пакет, почта Mailion, мессенджер Squadus и видеоконференцсвязь). Стационарное рабочее место также будет включать в себя корпоративные офисные решения "МойОфис".

В целом, партнеры намерены сформировать технологический стек, комплексно решающий задачи корпоративного пользователя и госслужащего.

Непосредственно выпуском ПАК будут заниматься сторонние компании.

Аврора МойОфис НОТ Ростелеком Кирилл Меньшов
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