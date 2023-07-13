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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

МТС получила 16% разработчика платформы для роботизации бизнес-процессов Primo RPA

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "МТС" - ООО "МТС ИИ" - стала владельцем 16,04% ООО "Примо РПА" (Primo RPA), свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка состоялась 12 июля. Компания зарегистрирована в сентябре 2009 года. Доля была куплена у основателя Михаила Иванова, чья доля в проекте сократилась до 83,96%.

В пресс-релизе МТС Primo RPA назван разработчиком платформы для роботизации бизнес-процессов в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях. Привлеченные средства она направит на развитие продуктов, усиление команды, маркетинг и экспансию на международные рынки в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Сумму сделки в МТС не раскрывают.

"С приобретением доли Primo RPA в портфеле продуктов МТС для B2B появится полнофункциональная платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов", - говорится в сообщении оператора. При этом "МТС ИИ" интегрирует в решения разработчика свои инновации в сфере искусственного интеллекта (включая систему синтеза и распознавания речи, технологию распознавания лиц).

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка "Примо РПА" составила 36,3 млн рублей, чистая прибыль - 27,1 млн рублей. В прошлом году разработчик реализовал более 40 проектов для компаний промышленного и финансового сектора, а также в сфере розничной торговли.

МТС МТС ИИ Primo RPA
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