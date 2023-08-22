МТС во II квартале увеличила выручку на 15% - до 146,7 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "МТС" по итогам II квартала 2023 года составила 146,7 млрд рублей, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Скорректированная OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении - до 63,7 млрд рублей.

Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали роста выручки компании на 12,5% - до 143,76 млрд рублей, повышения OIBDA на 15,1% - до 59,7 млрд рублей.

Россия обеспечила группе МТС 144,3 млрд рублей выручки, показав рост на 14,5%.

Динамика выручки обусловлена вкладом всех бизнес-направлений группы МТС. В частности, доходы от услуг связи увеличились на 7,6% год к году - до 108,7 млрд рублей - благодаря повышению выручки от базовых и цифровых услуг, а также росту по программе лояльности.

Выручка от банковских услуг в отчетном квартале повысилась на 34,3%, достигнув 20,9 млрд рублей. Динамика обеспечена ускорением выдачи розничных кредитов и ростом комиссионных доходов.

Сегмент рекламных технологий (включает смс-рассылки, маркетинг по электронной почте и в мессенджерах, таргетированную рекламу, programmatic-рекламу и др.) показал рост выручки на 46,4% - до 8,5 млрд рублей.

Доходы медиа-сегмента в отчетном периоде составили 4,5 млрд рублей, увеличившись год к году на 19%

Продажи телефонов и аксессуаров выросли на 25,9% в годовом выражении и составили 9,9 млрд рублей на фоне низкой базы II квартала 2022 года.

При этом МТС сократила количество собственных и франчайзинговых салонов продаж почти на 12% - до 4 776 по отношению ко II кварталу 2022 года.

Абонентская база МТС в РФ во II квартале 2023 года составила 80,3 млн против 80 млн годом ранее. Количество экосистемных клиентов показало рост на 14,6% - до 14,1 млн.

Чистая прибыль группы МТС по итогам квартала увеличилась на 53,5% и составила 16,8 млрд рублей. Основными драйверами выступили рост OIBDA, снизившиеся процентные расходы и эффект от переоценки ценных бумаг.

Capex МТС во II квартале сократился на 9,4% год к году - до 20 млрд рублей. Снижение показателя связано с массовыми закупками оборудования в I полугодии прошлого года. В отчетном периоде капзатраты направлялись на развитие сети и в растущие направления.

На 30 июня чистый долг МТС составил 416 млрд рублей, общий долг - 487,5 млрд рублей.

Свободный денежный поток МТС без учета банка по итогам I полугодия составила 36,2 млрд рублей.