Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Meta расширила платежный функционал WhatsApp в Индии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) добавила в мессенджер WhatsApp новые возможности для совершения платежей в Индии в рамках планов по повышению прибыльности продукта, сообщает Financial Times.

Теперь индийские пользователи WhatsApp смогут платить за товары и услуги в приложении с помощью кредитных и дебетовых карт, а также конкурирующих сервисов, поддерживающих денежные переводы в платежной системе страны Unified Payments Interface (UPI). Ранее набор опций оплаты был ограничен несколькими платформами онлайн-банкинга.

С целью экспансии в Индии WhatsApp начал сотрудничать с местными поставщиками профильных услуг PayU и Razorpay.

Нововведения позволят Meta привлечь больше пользователей, а вслед за ними и компаний, которые платят американской корпорации за функцию обмена сообщениями с клиентами в мессенджере.

Учитывая, что Индия является для WhatsApp крупнейшим рынком, прибыль от внедрения дополнительных способов оплаты может оказаться существенной, что особенно важно на фоне более низкой, чем у других продуктов Meta, рентабельности сервиса.

Кроме того, данный шаг может стать одним из первых на пути к превращению WhatsApp в универсальное мобильное приложение для индийских пользователей наподобие WeChat в Китае, отмечает издание MarketWatch.

Meta WhatsApp Индия Razorpay
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в РФ

В Минцифры заявили об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в РФ

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Операторы еще не получили требование ФАС отменить плату за раздачу интернета

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования оценена в 88%

Министр просвещения сообщил о переходе всех школ на российское ПО

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

TikTok оштрафован на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

Nvidia увеличила квартальную прибыль в десять раз, до рекорда

Nvidia увеличила квартальную прибыль в десять раз, до рекорда

В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе Telegram

В Роскомнадзоре объяснили сбои в работе Telegram

My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });