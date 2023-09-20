Meta расширила платежный функционал WhatsApp в Индии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) добавила в мессенджер WhatsApp новые возможности для совершения платежей в Индии в рамках планов по повышению прибыльности продукта, сообщает Financial Times.

Теперь индийские пользователи WhatsApp смогут платить за товары и услуги в приложении с помощью кредитных и дебетовых карт, а также конкурирующих сервисов, поддерживающих денежные переводы в платежной системе страны Unified Payments Interface (UPI). Ранее набор опций оплаты был ограничен несколькими платформами онлайн-банкинга.

С целью экспансии в Индии WhatsApp начал сотрудничать с местными поставщиками профильных услуг PayU и Razorpay.

Нововведения позволят Meta привлечь больше пользователей, а вслед за ними и компаний, которые платят американской корпорации за функцию обмена сообщениями с клиентами в мессенджере.

Учитывая, что Индия является для WhatsApp крупнейшим рынком, прибыль от внедрения дополнительных способов оплаты может оказаться существенной, что особенно важно на фоне более низкой, чем у других продуктов Meta, рентабельности сервиса.

Кроме того, данный шаг может стать одним из первых на пути к превращению WhatsApp в универсальное мобильное приложение для индийских пользователей наподобие WeChat в Китае, отмечает издание MarketWatch.