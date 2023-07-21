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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Более 60% человечества используют социальные сети

Это почти 5 млрд человек, все ближе к общей численности пользователей интернета - 5,19 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Почти пять миллиардов человек, или чуть больше 60% мирового населения, активно пользуются социальными сетями, показало исследование цифровой консалтинговой фирмы Kepios.

В нем отмечается, что количество пользователей соцсетей с 2022 года выросло на 3,7% и приблизилось к численности всей интернет-аудитории (5,19 млрд человек). Количество времени, которое люди проводят в социальных сетях, также увеличилось - до 2 часов 26 минут в день в среднем.

Наиболее активно проводят время в соцсетях женщины в возрасте 16-24 лет, наименее активными являются мужчины 55-64 лет.

Среднестатистический пользователь соцсетей имеет подключения к семи платформам, наиболее популярными из которых являются WhatsApp, Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По данным исследователей, при этом количество времени, которое люди проводят в соцсетях, существенно зависит от региона. Так, лишь один из 11 человек в Восточной и Центральной Африке использует социальные сети. В Индии же, которая сейчас является самой густонаселенной страной мира, этот показатель составляет один к трем.

Facebook Instagram WhatsApp Индия Kepios Африка
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