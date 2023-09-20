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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Мировые поставки AR/VR-гарнитур во II квартале упали на 45%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки гарнитур дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности во втором квартале 2023 года сократились на 44,6% в годовом выражении, положительная динамика ожидается не ранее 2024 года, говорится в прогнозе International Data Corporation (IDC).

Снижение показателя отмечается в течение четырех кварталов подряд и обусловлено падением спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики и повышением цен на популярную гарнитуру Quest 2 от Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в условиях устаревания аппаратного обеспечения, предлагаемого различными поставщиками.

По итогам 2023 года совокупный объем поставок AR/VR-гарнитур составит 8,5 млн штук, что лишь немногим выше уровня 2017 года.

В IDC отмечают, что динамика реализации такой продукции неоднородна. Автономные гарнитуры, не требующие подключения к другим устройствам, демонстрируют средние годовые темпы роста поставок (CAGR) в 57,5%, в то время как неавтономные гаджеты, для работы которых необходимо соединение со смартфоном, практически полностью исчезли с рынка.

За последние несколько лет компании Meta и Qualcomm Inc. внесли значительный вклад в развитие индустрии, ускорив переход к автономным гарнитурам, и теперь конкуренцию им составляет все большее число производителей, включая Sony, MediaTek и Apple Inc., отмечает менеджер исследовательских проектов IDC Джитеш Убрани. В результате, по его словам, рынок AR/VR-устройств может увеличиться.

В настоящее время лидером этого рынка по-прежнему является Meta с долей 50,2%. На второй и третьей позициях расположились Sony и ByteDance, которые нарастили продажи и обеспечили 27,1% и 9,6% мировых поставок AR/VR-гарнитур в прошлом квартале.

Учитывая нынешние тенденции, IDC прогнозирует восстановление рынка только в 2024 году. Следующий год будет отмечен увеличением поставок на 46,8% в годовом исчислении благодаря выпуску очередных устройств дополненной и виртуальной реальности от Meta и ByteDance, появлению Vision Pro от Apple и росту присутствия на рынке небольших компаний-производителей.

При этом к 2027 году мировые поставки AR/VR-устройств возрастут до 30,3 млн штук.

"Рынок AR/VR находится на переломном этапе своей короткой истории", - считает Рамон Льямас, директор профильного подразделения IDC.

Apple ByteDance IDC Meta Qualcomm Sony
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