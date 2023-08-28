Эксперты IDC спрогнозировали падение мировых поставок ПК на 13,7% в 2023 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам 2023 года упадут на 13,7% и составят около 252 млн штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

При этом в сообщении исследовательской компании отмечается, что на рынке появляются признаки улучшения ситуации. В результате ожидается, что в 2024 году продажи ПК увеличатся на 3,7% и достигнут 261,4 млн. Это будет выше показателя за 2018 год (259,6 млн единиц), хотя и ниже результата 2019 года.

"Потребительский спрос остается, в лучшем случае, умеренным, поскольку сегмент продолжает сталкиваться с экономическими трудностями", - полагает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. Он отмечает, что помимо прочего на потребительский спрос на ПК негативно влияют другие устройства, включая смартфоны, консоли и планшеты.

По его словам, 2023 год может стать годом самого резкого падения поставок потребительских ПК в истории.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж компьютеров в период 2023-2027 гг. будут находиться в районе 3,1%, прогнозирует IDC.

Прогноз поставок ПК в мире (млн штук):