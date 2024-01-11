В реестр организаторов распространения информации хотят включать после двух штрафов за неуведомление

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект постановления правительства о внесении в реестр Роскомнадзора (РКН) организатора распространения информации в интернете (ОРИ) в случае двух вступивших в силу постановлений о привлечении его к административной ответственности за неуведомление о начале своей работы в качестве ОРИ.

Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение завершится 13 января.

Проект вносит изменения в раздел II Правил уведомления РКН о начале осуществления своей деятельности в качестве ОРИ, а также ведения реестра указанных организаторов, которые утверждены постановлением правительства РФ от 12 ноября 2020 года №1824.

"В случае установления вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении факта повторного неисполнения организатором распространения информации обязанности по направлению уведомления, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций формирует реестровую запись о включении организатора распространения информации в реестр организаторов распространения информации", - говорится в пункте 9 с верхним индексом 1, которым предлагается дополнить Правила.

В настоящее время, согласно Правилам, реестр пополняется РКН после получения уведомления, которое может быть направлено ОРИ, как в добровольном порядке, так и в течение 10 дней после получения им требования РКН о его предоставлении. РКН же в свою очередь направляет такое требование в течение трёх дней после обращения к нему органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (статья 10.1), организатором распространения информации является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информсистем или компьютерных программ для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений интернет-пользователей. ОРИ обязаны уведомить РКН о начале своей деятельности в качестве таковых.

Согласно ст. 13.31 КоАП РФ, неисполнение ОРИ этой обязанности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц - от 10 до 30 тыс. руб., на юрлиц - от 100 до 300 тыс. руб., за повторное правонарушение может последовать штраф для граждан от 5 до 10 тыс. руб., для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. руб., для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн руб.

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации так называемого "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио - и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре ОРИ, который ведёт РКН, более 200 участников.