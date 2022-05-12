РКН объяснил исключение "Яндекс.Маркета" и "Беру!" из реестра ОРИ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор исключил "Яндекс.Маркет" и "Беру!" из реестра организаторов распространения информации (ОРИ), которые обязаны предоставлять данные пользователей по запросу спецслужб, в связи с изменениями юридических лиц, объяснили "Интерфаксу" в РКН.

"ООО "Яндекс.Маркет" с сервисами market.yandex.ru и beru.ru были исключены из Реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Причиной этому стал перенос маркетплейса "Беру!" в раздел маркетплейса "Яндекс.Маркет", а также присоединение юридического лица ООО "Яндекс.Маркет" к ООО "Яндекс"", - говорится в разъяснении.

"В свою очередь владельцем ООО "Яндекс" сведения о сервисе market.yandex.ru своевременно внесены в Реестр ОРИ", - отметили в РКН.

11 мая "Роскомсвобода", делающая выгрузку из реестров РКН, сообщила, что "Яндекс.Маркет" и "Беру!" исключены из реестра по слежке, куда были включены в 2020 году.

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре более 200 организаторов распространения информации.