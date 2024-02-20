"Вымпелком" создал СП с Сеченовским университетом для разработки ИИ-решений для медицины

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" и Первый Московский Государственный медицинский университет имени Сеченова (Сеченовский университет) создали совместное предприятие (СП) - ООО "МедТех ИИ", сообщил оператор связи.

"Совместное предприятие займется разработкой и внедрением программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в медицине, продолжит научно-исследовательскую деятельность, планирует регистрировать разработки в качестве медицинских изделий, а также вносить их в Реестр российского ПО, участвовать в конкурсах на получение государственных инвестиций и грантов, а также осуществлять консалтинг, привлекать индустриальных и технологических партнеров", - говорится в сообщении.

Генеральным директором "МедТех ИИ" назначен директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Вымпелкома" Константин Романов, который будет совмещать две должности.

По словам Романова, команда по искусственному интеллекту и большим данным "Вымпелкома" сотрудничает с Сеченовским университетом с 2020 года, за это время уже был создан ряд цифровых продуктов с использованием искусственного интеллекта в медицине.

"Рынок в области медицины на базе искусственного интеллекта весьма динамичен, и большие корпорации не всегда успевают маневрировать в жесткой конкурентной среде. Поэтому "Билайн" совместно с Сеченовским университетом приняли решение о создании отдельного бизнес-юнита. Мы надеемся, что создание "МедТех ИИ" позволит реализовывать сложные цифровые решения на стыке науки и бизнеса в ритме быстрого и технологичного стартапа с вычислительными мощностями "Билайна" и научно-технологической базой одного из ведущих медицинских вузов страны", - отметил руководитель департамента цифровой инфраструктуры и партнерств "Вымпелкома" Алексей Федорин.

"Создание совместного предприятия открывает новые возможности в разработке систем ИИ для диагностики и прогнозирования различных заболеваний. Такие системы в перспективе облегчают и ускоряют работу врача, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной для пациентов. У нас уже есть успешный опыт совместной работы с компанией "Билайн" по другим проектам, и теперь мы расширяем наше сотрудничество", - сказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МедТех ИИ" зарегистрировано 16 февраля, уставный капал - 10 тысяч рублей. "Вымпелком" получил 90% в ООО, Сеченовский университет - 10%.