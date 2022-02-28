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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне открылся без российского павильона

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC), одно из крупнейших мероприятий мобильной индустрии в мире, начинает свою работу в испанской Барселоне без российского павильона. Однако российские компании подтверждают участие в мероприятии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Лаборатория Касперского" принимает участие в мероприятии, как и планировалось. Деятельность "Лаборатории Касперского" остается стабильной. Наша задача - защищать наших клиентов по всему миру, и мы делаем все возможное, чтобы гарантировать качество и бесперебойную работу наших продуктов и решений", - заявили корреспонденту "Интерфакса" представители компании. Там добавили, что не готовы "комментировать геополитические события за пределами своей специализации или спекулировать на темах, не входящих в зону компетенции компании".

Помимо "Лаборатории Касперского", в выставке должны принять участие представители российских операторов. Например, президент "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Рашид Исмаилов заявлен на сессии, посвященной обсуждению частот для 4G и 5G. А вице-президент МТС по искусственному интеллекту Александр Ханин, как предполагается, выступит на сессии на тему об ИИ в здравоохранении.

Ранее международная ассоциация GSMA, организатор MWC, выступила с заявлением, в котором осудила операцию РФ на Украине и объявила о решении оставить страну без павильона на выставке. "GSMA придерживается всех правительственных санкций и ограничений, связанных с этой ситуацией. На MWC22 не будет российского павильона", - говорится в сообщении на сайте MWC. При этом остается непонятным, означает ли это запрет на размещение стендов российских компаний.

Выставка проходит в гибридном формате и продлится с 28 февраля по 3 марта. Ожидается, что в MWC-22 примут участие более 1,5 тыс. экспонентов из 183 стран. Темы сессий будут посвящены интернету вещей, облачным технологиям, 5G, финтеху, искусственному интеллекту (ИИ), новым мобильным технологиям.

Всемирный мобильный конгресс Барселона Испания

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