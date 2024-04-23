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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Apple может представить новые iPad 7 мая

Apple может представить новые iPad 7 мая
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Apple Inc. разослала журналистам приглашения на весеннюю онлайн-презентацию, которая начнется 7 мая в 17:00 по Москве.

Аналитики полагают, что на мероприятии компания представит новые модели планшетов iPad, включая улучшенную версию iPad Pro и iPad Air с экраном большей диагонали, сообщает CNBC. В 2023 году обновлений iPad не было.

Весной Apple также иногда демонстрирует модели iPhone новых цветов, обновления в линейке "умных" часов Apple Watch и новые аксессуары.

С начала 2024 года капитализация Apple снизилась на 13,5%, до $2,56 трлн.

Apple США iPad
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