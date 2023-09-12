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Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы
Фото: "Интерфакс"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple представила линейку iPhone 15 и обновленные "умные" часы - Apple Watch Series 9. Трансляция велась во вторник на YouTube-канале компании.

Одна из главных отличительных черт новой серии смартфонов (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max) - переход от зарядного порта Lightning к разъему USB Type-C. Также на всех устройствах будет доступен Dynamic Island - вырез на экране под фронтальную камеру, работающий как отдельный мини-экран. Раньше он был только у iPhone 14 Pro.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены процессорами A16 Bionics, с которым в прошлом году были представлены iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Новые версии Pro выходят с процессором A17 Pro.

Бюджетные версии iPhone 15 появятся в пяти новых цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом. У версий Pro корпус будет титановым, в четырех оттенках на выбор. Диагональ экранов у iPhone 15 и iPhone 15 Pro - 6,1 дюйма, у iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max - 6,7 дюйма.

Согласно презентации, цены на iPhone 15 будут начинаться от $799 (128 Гб), на iPhone 15 Plus - от $899. Минимальная цена iPhone 15 Pro - $999, iPhone 15 Pro Max - $1199. Все смартфоны серии станут доступными для предзаказа 15 сентября.

Для "умных" часов Apple Watch Series 9 анонсирован новый процессор S9. Максимальная яркость экрана увеличена до 2000 нит - Apple сообщает, что по этому показателю дисплей вдвое превосходит предыдущую версию. Кроме того, появится функция Double Tap. Благодаря ей пользователь может управлять часами без касания экрана - движением пальцев на руке, на которой он носит часы. Цены на новые часы будут начинаться от $399.

Apple Watch Ultra 2 оснащены еще более ярким экраном - до 3000 нит. Корпорация обещает 36 часов автономной работы гаджета в обычном режиме и 72 часа - в режиме энергосбережения. Минимальная цена этой версии - $799.

Кроме того, в ходе презентации Apple объявила о намерении выйти на углеродную нейтральность к 2030 году.

Apple
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