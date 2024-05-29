Hitachi и Google Cloud заключили партнерство в области ИИ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Японская Hitachi и Google Cloud, дочерняя структура американской Google, входящей в Alphabet Inc., сформировали стратегическое партнерство в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в их совместном пресс-релизе.

В рамках долгосрочного сотрудничества Hitachi создаст новую бизнес-единицу, которая будет помогать компаниям решать отраслевые проблемы с помощью ИИ-модели Gemini, облачного интерфейса программирования приложений (API) Vertex AI и других решений Google.

Японский конгломерат будет использовать искусственный интеллект Google Cloud и в собственных продуктах и услугах. Hitachi ожидает, что партнерство поможет стимулировать рост ее основного цифрового бизнеса - Lumada.