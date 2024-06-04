Hitachi и Microsoft анонсировали партнерство в сфере искусственного интеллекта

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Японская Hitachi и Microsoft Corp. заключили стратегическое партнерство в сфере искусственного интеллекта, объем которого составит "миллиарды долларов" в течение трех лет.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Hitachi интегрирует сервисы Microsoft Cloud, Azure Open AI Service, Dynamics 365, а также ИИ-инструмент GitHub Copilot в собственный цифровой продукт Lumada Solutions.

Это, как ожидается, позволит японской компании увеличить выручку подразделения Lumada в текущем финансовом году, начавшемся в апреле, до $18,9 млрд с $15 млрд годом ранее.

Кроме того, Hitachi и Microsoft намерены реализовать ряд совместных проектов, в том числе в сфере развития облачных сервисов, повышения безопасности и снижения углеродного следа дата-центров.

В прошлом месяце Hitachi также заключила партнерство с Google, ИИ-модели которой она намерена использовать для решения проблем бизнеса в различных отраслях.

Японская компания намерена инвестировать 300 млрд иен ($2,1 млрд) в текущем фингоду в сферу генеративного искусственного интеллекта, отмечается в пресс-релизе.

Microsoft активно вкладывает средства в Азию, где спрос на услуги дата-центров и облачные сервисы постоянно растет. В прошлом месяце американская компания объявила о намерении инвестировать $2,2 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Малайзии, а еще раньше анонсировала инвестиции в Индонезию и Таиланд.