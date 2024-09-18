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Salesforce и Nvidia интегрируют свои ИИ-платформы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские Salesforce Inc. и Nvidia Corp. будут вместе разрабатывать продвинутые ИИ-функции для корпоративного программного обеспечения, говорится в пресс-релизе Salesforce.

Компании планируют интегрировать ИИ-платформу Nvidia, включающую инструменты для разработки и развертывания моделей искусственного интеллекта и ускоренных вычислений (accelerated computing, выполнение задач с помощью аппаратных ускорителей), с CRM-платформой Salesforce и ее инструментом для создания ИИ-агентов (автономных программ для решения задач без участия человека) Agentforce.

Новые функции позволят повысить эффективность продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и выполнения ИТ-задач. Среди прочего их можно будет использовать для кризис-менеджмента, прогнозирования и корректировки маршрутов поездок или доставки исходя из текущих погодных условий, а также решения клиентских проблем в режиме реального времени.

ИИ-агенты будут представлены в виде цифровых аватаров (анимированных персонажей) и смогут распознавать речь, проговаривать текст и давать визуальные ответы с использованием контекста.

Salesforce ожидает, что в ближайшие годы будут внедрены миллиарды агентов Agentforce.

Nvidia Salesforce Agentforce США
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