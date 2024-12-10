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OpenAI запустила нейросеть Sora для генерации видео по текстовым запросам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, запустила нейросеть Sora, генерирующую реалистичные видео по текстовым описаниям.

Пользователи ChatGPT с платной подпиской получили доступ к Sora с 9 декабря.

"В данный момент пользователи имеют доступ к Sora везде, где работает ChatGPT, за исключением Великобритании, Швейцарии и стран европейской экономической зоны", - говорится в сообщении OpenAI.

Sora позволяет генерировать видео длительностью до 20 секунд на основе текстовых промптов. Количество генераций, по крайней мере на начальном этапе, будет ограниченным, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман.

Так, пользователи с тарифным планом ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц смогут ежемесячно генерировать до 50 видео, клиенты с тарифом ChatGPT Pro за $200 в месяц получат возможность создания до 500 видео с более высоким разрешением в быстром режиме и безлимитный доступ к медленным генерациям.

"Sora служит основой для искусственного интеллекта, который понимает и стимулирует реальность - это важный шаг к разработке моделей, способных взаимодействовать с физическим миром", - говорится в сообщении OpenAI.

OpenAI с помощью Sora пытается конкурировать с растущим числом стартапов, предлагающих инструменты для быстрого создания коротких видео. В числе его конкурентов на данный момент - сервисы Pika, Haiper and Runway.

Sora OpenAI ChatGPT
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