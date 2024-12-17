OpenAI запустила в широкий доступ интернет-поиск на базе ChatGPT

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап OpenAI открыл доступ к поисковому сервису ChatGPT Search всем пользователям, пишет Barron's.

Ранее он был доступен только подписчикам.

"По сути мы просто улучшаем известный вам опыт работы с ChatGPT за счет актуальной информации из интернета", - сказал ответственный за продукт ChatGPT Search Адам Фрай, объявляя о расширении доступа.

По данным опроса Evercore, 8% американских пользователей ищут информацию в интернете через ChatGPT. Еженедельно чат-ботом пользуются более 300 млн человек.

Google, входящая в Alphabet Inc. и доминирующая на рынке интернет-поиска, на прошлой неделе выпустила вторую версию ИИ-модели Gemini и в следующем году планирует интегрировать ее в свою поисковую систему.

На этой неделе Alphabet выпустила обновленные версии инструментов автоматизированного создания видео и изображений. По ее словам, оценивавшие их люди поставили созданные этими решениями видео выше результатов работы сторонних моделей, включая Sora от OpenAI.

OpenAI на минувшей неделе открыла доступ к Sora пользователям ChatGPT с платной подпиской, а в начале декабря стало известно, что компания рассматривает возможность внедрения в ИИ-продукты рекламы.