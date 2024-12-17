Поиск

OpenAI запустила в широкий доступ интернет-поиск на базе ChatGPT

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап OpenAI открыл доступ к поисковому сервису ChatGPT Search всем пользователям, пишет Barron's.

Ранее он был доступен только подписчикам.

"По сути мы просто улучшаем известный вам опыт работы с ChatGPT за счет актуальной информации из интернета", - сказал ответственный за продукт ChatGPT Search Адам Фрай, объявляя о расширении доступа.

По данным опроса Evercore, 8% американских пользователей ищут информацию в интернете через ChatGPT. Еженедельно чат-ботом пользуются более 300 млн человек.

Google, входящая в Alphabet Inc. и доминирующая на рынке интернет-поиска, на прошлой неделе выпустила вторую версию ИИ-модели Gemini и в следующем году планирует интегрировать ее в свою поисковую систему.

На этой неделе Alphabet выпустила обновленные версии инструментов автоматизированного создания видео и изображений. По ее словам, оценивавшие их люди поставили созданные этими решениями видео выше результатов работы сторонних моделей, включая Sora от OpenAI.

OpenAI на минувшей неделе открыла доступ к Sora пользователям ChatGPT с платной подпиской, а в начале декабря стало известно, что компания рассматривает возможность внедрения в ИИ-продукты рекламы.

OpenAI ChatGPT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос
Операция США и союзников против хуситов

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии108 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });