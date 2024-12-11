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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Нейросеть назвала наиболее популярные темы обращений на прямую линию с Путиным

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин благодаря нейросети Сбера GigaChat узнал, вопросы граждан по каким темам будут приоритетными на "прямой линии" 19 декабря.

Путин приехал на конференцию "Путешествие в мир искусственного интеллекта", где осмотрел выставку и ознакомился, в том числе, с возможностями нейросети GigaChat, которая в этом году обрабатывает аудио- и видеозвонки, смс-сообщения, другие обращения россиян, поступающие на "прямую линию".

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Нейросеть продемонстрировала президенту, каковы самые популярные темы обращений на этот час.

Путин сам их озвучил: "Качественное и доступное жилье, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия".

"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться", - прокомментировал президент результаты работы искусственного интеллекта по обработке обращений граждан.

"Это важно, и не только мою работу облегчает. Такие возможности помогают отреагировать на запросы людей, понять, на чем государство должно сосредоточить свое внимание", - сказал президент.

Со своей стороны, глава Сбера Герман Греф признал, что эту технологию при подготовке к "прямой линии" предложила использовать администрация президента, запрос поступил из Кремля, а не от банка.

"Прямая линия" с Путиным состоится 19 декабря в полдень. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в этом году вновь будет совместный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции.

Владимир Путин Дмитрий Песков Сбербанк
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