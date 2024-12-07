Поиск

"Прямая линия" с Путиным начнется в полдень 19 декабря

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в полдень, прием вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря, сообщает телеграм-канал Кремля.

"19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

"Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы)", - говорится в сообщении.

В РоссииНачинается сбор вопросов на "прямую линию" с ПутинымНачинается сбор вопросов на "прямую линию" с ПутинымЧитать подробнее

Отправить текстовые и видеовопросы президенту можно и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

"Прием вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что в этом году вновь будет совместный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции. Впервые такая совмещенная форма была опробована в период пандемии коронавируса в 2020 году.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Исключением стал 2022 год - тогда ни "Прямая линия", ни большая пресс-конференция не проводились.

В 2020 году первый совмещенный формат проведения большой пресс-конференции и "Прямой линии" длился 4 часа 29 минут. За это время Путин ответил на 68 вопросов - как журналистов, так и рядовых россиян.

Владимир Путин Прямая линия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе

Назначенный врио губернатора Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ

В посольстве Турции отрицают остановку бронирования отелей туристами из РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });